„In Klagenfurt ist einfach nichts los“: Kärntnerin will dies nun ändern

Mira Strohecker (21) hat mit ihrer Instagram-Seite „Together.Klagenfurt“ einen Nerv getroffen. In nur wenigen Tagen hat sie eine Plattform geschaffen, die Menschen in Klagenfurt zusammenbringt und ihnen die Möglichkeit gibt, neue Freundschaften zu schließen. „Die Idee, dass etwas in Klagenfurt passieren muss, hatte ich schon länger,“ erzählt Mira gegenüber 5 Minuten „Ich möchte eine Plattform bieten, wo man neue Leute kennenlernt und Freundschaften schließt.“

„In Klagenfurt war einfach nichts los“

Nach zwei Jahren in Wien kehrte die extrovertierte Klagenfurterin im Herbst in ihre Heimatstadt zurück. Doch das Leben in Klagenfurt stellte sich als enttäuschend ruhig heraus. „In Klagenfurt passiert nichts, das ist voll schade, und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen in ein Loch gefallen, weil einfach nichts los war,“ so Mira. Immer wieder fragten Freunde und Bekannte, wo man in Klagenfurt neue Leute kennenlernen könne.

„Ich hatte es schon die ganze Zeit im Hinterkopf“

Inspiriert von einer Bekannten, die in Linz einen Social-Club gegründet hatte, beschloss Mira, die Idee auch in Klagenfurt umzusetzen. „Ich dachte mir, das ist mega die coole Idee und hatte sie die ganze Zeit in meinem Hinterkopf. Irgendwas muss ich jetzt machen,“ erzählt sie. Spontan entschied sie sich, loszulegen: „Ich habe gebrainstormt, einen Namen gefunden, einen Instagram-Account gemacht und ein Logo entworfen.“

„Auf einmal explodierte mein Handy“

Schon eine Woche nach dem Start postete Mira in ihrer persönlichen Instagram-Story, die viele neugierig machte. „Dann habe ich ein erstes Video gemacht und den ersten Post gepostet. Es ist semi-viral gegangen, und ich hatte schon 1000 Follower,“ berichtet sie. Der Durchbruch kam, als „Klagenfurt Elite“ ihr Reel repostete: „Auf einmal explodierte mein Handy. Es ging viral, und plötzlich hatte die Seite 3000 Abonnenten. Jetzt sind es schon über 4800, und die Follower steigen permanent.“

Das erste Event: Ein Picknick im Europapark

Die Resonanz war überwältigend. „Ich habe dann das erste Event für letzten Samstag geplant, ein Picknick im Europapark,“ sagt Mira. „Es war richtig cool, und es hat gut geklappt. Das braucht Klagenfurt so dringend.“ Schon drei Sponsoren unterstützten das erste Treffen. „Die nächsten Come-Together-Treffen sind schon in Planung,“ verrät Mira. „Am Samstag gibt es ein Get-Coffee-Event.“ Auch größere Events sind in Vorbereitung, aber genaue Daten kann sie noch nicht nennen. „Es ist alles echt schneller gegangen als erwartet.“

©Mira Strohecker Das erste Meet-Up war ein totaler Erfolg.

WhatsApp-Gruppen zum selbstständigen vernetzen

Mira hat auch eine WhatsApp-Community gegründet, um Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenzubringen. „Ich möchte das nicht altersspezifisch machen, ich will von Jung bis Alt eigentlich jeden abholen,“ betont sie. Die verschiedenen Gruppen, wie „Together Lake“ und „Together Running“, ermöglichen es den Mitgliedern, sich zu vernetzen und gemeinsame Aktivitäten zu planen.

Bleibt das Ganze nur in Klagenfurt?

Langfristig möchte Mira „Together.Klagenfurt“ ausbauen: „Zurzeit sind die Events nur in Klagenfurt, aber ich habe schon vor, das Ganze zu erweitern. Es gibt ja noch den Rest Kärntens, wie Villach und Spittal. Alles alleine zu machen ist da dann wahrscheinlich etwas viel, aber vielleicht wollen sich dann andere Leute auch involvieren.“ Miras Engagement zeigt bereits Wirkung und ihre Plattform wird von Tag zu Tag beliebter. „Die WhatsApp-Gruppen habe ich erstellt, damit sich die Leute untereinander austauschen können,“ erklärt sie. „Die großen Events werden dann über Instagram organisiert.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2024 um 20:09 Uhr aktualisiert