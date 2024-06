25 Jahre IRONMAN: Das war der „Welcome Evening“ am Samstag

Veröffentlicht am 16. Juni 2024, 20:36 / ©StadtKommunikation / Pessentheiner

Es war ein ganz besonderer Abend, der gestern, Samstag, im wunderschönen Schloss Maria Loretto stattfand. Zum 25-Jahr-Jubiläum luden IRONMAN-Renndirektor Patrick Schörkmayer und Tourismusverband Klagenfurt Vorsitzender Adi Kulterer zu einem „Welcome Evening“. In entspannter Atmosphäre plauderten Ehrengäste, Gründer und Legenden des IRONMAN Austria über ein Vierteljahrhundert voller Herausforderungen, Siege und unvergesslicher Momente.

IRONMAN-Torte als Mitbringsel

„Seit 25 Jahren ist die Faszination für diese Sportveranstaltung ungebrochen – und zieht nach wie vor tausende Athleten sowie auch zigtausende Zuschauer in ihren Bann. Aus Klagenfurt ist dieses Event der Extraklasse nicht mehr wegzudenken. Wir gratulieren zu großartigen 25 Jahren IRONMAN und freue mich schon auf die nächsten Jahre“, so der Vizebürgermeister und die Stadträtin. Als besonderes Geschenk zum 25-jährigen Jubiläum brachten die Stadtvertreter eine IRONMAN-Torte mit, die abends noch für die nötige Kalorienzufuhr vor dem Start am frühen Sonntagmorgen sorgte.