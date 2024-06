Schwerer Sturz: Mopedfahrer (54) auf Asphalt gestürzt

Veröffentlicht am 16. Juni 2024, 21:03 / ©5 Minuten

Der Mann aus dem Bezirk Leibnitz fuhr gegen 15 Uhr von einem Haus in Richtung B 69, als er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Moped von der Asphaltfahrbahn abkam. Der Mann geriet in ein weiches Wiesenstück, stürzte dort und fiel auf zurück auf den Asphalt. Durch den Sturz erlitt der 54-Jährige schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung überstellte das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 12 den Verletzten in das Landeskrankenhaus Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2024 um 21:09 Uhr aktualisiert