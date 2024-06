Über Rot gefahren: 14-Jähriger von Straßenbahn erfasst

Am Sonntag, den 16. Juni 2024 um 16.10 Uhr fuhr die Straßenbahn der Linz Linien mit der Linie 4 von Linz kommend in Richtung Traun. Zur selben Zeit fuhren ein 14-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Linz-Land und ein Freund von ihm mit ihren Fahrrädern am Radweg von Langholzfeld in Richtung PlusCity.

Trotz Rotlicht

Beim dortigen Fußgängerübergang, gegenüber dem Bauhaus Pasching, beabsichtigten die beiden die Gleise trotz Rotlicht sowie herannahender Straßenbahn noch zu übersetzen. Der Staßenbahnlenker bemerkte dies und leitete umgehend eine Vollbremsung ein, wobei diese nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden konnte und es zum Frontalzusammenstoß mit dem 14-jährigen Radfahrer kam. Durch den Zusammenstoß wurde dieser einige Meter weit geschleudert.

Straßenbahnlenker und Insassen leisteten Erste Hilfe

Der Straßenbahnlenker sowie die Insassen der Straßenbahn stiegen nach dem Anhalten umgehend aus und leisteten Erste Hilfe. Diese bemerkten dabei noch, wie der zweite Fahrradlenker sofort die Flucht ergriff. Der verletzte 14-Jährige war bei Bewusstsein und wurde nach der Erstversorgung des ÖRK Traun sowie des NEF ins UKH Linz zur weiteren Untersuchung verbracht.

Auch ein Passagier leicht verletzt

Ein 30-jähriger Passagier der Straßenbahn, wurde zudem durch die Vollbremsung im Bereich des Kopfes leicht verletzt. Er wurde ebenfalls nach erfolgter Erstversorgung ins UKH Linz verbracht. Ein mit dem Staßenbahnlenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Der 14-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und dürfte Verletzungen am Kopf erlitten haben. Der Freund des verletzten Burschen ist nach wie vor unbekannt. Hinweise und Meldungen bitte an die Polizeiinspektion Hörsching unter 059133-4134.