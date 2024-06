Wetterbesserung zum Wochenstart: Der Montag bringt bis zu 28 Grad

Am Montag dominiert wieder deutlich freundlicheres Wetter in der Steiermark.

Veröffentlicht am 16. Juni 2024, 21:39 / ©5 Minuten

„Eine zunehmend föhnige Südwestströmung bringt am Montag sonniges und sommerlich warmes Wetter in die Steiermark. Im Süden wird es abseits des Berglandes regenfrei bleiben“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Einzelne Gewitter sind auch möglich – die Wahrscheinlichkeit dafür ist im Ennstal und Ausseer Land am höchsten. Es werden Tageshöchstwerte zwischen 25 bis 28 Grad erwartet.

Es wird noch heißer

Du willst wissen, wie das Wetter diese Woche weitergeht? Bis zu 33 Grad sind in der Steiermark möglich, wie ein Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten verrät. Besonders heiß wird es am Mittwoch und am Freitag.