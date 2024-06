Sonniger Beginn, Schauer am Nachmittag: Österreichwetter

Der Montag beginnt im Großteil des Landes mit strahlendem Sonnenschein. Im Laufe des Tages ziehen von Westen her ausgedehnte Schichtwolken auf. Über den Bergen und Hügeln entwickeln sich hochreichende Quellwolken, die zu Regenschauern und Gewittern führen können. „Zunächst sind diese vor allem in Nordtirol zu erwarten, am Nachmittag dann im gesamten Bergland und Alpenvorlan“, so die Prognose von GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 10 und 16 Grad und erreichen am Nachmittag Höchstwerte von 24 bis 29 Grad.