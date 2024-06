Paragleiter in Turbulenzen: Deutscher (30) stürzt 15 Meter zu Boden

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 06:03 / ©5 Minuten

Ein 30 Jahre alter Deutscher wollte gestern Nachmittag, am 16. Juni, von der Gerlitzen aus Paragleiten. Kurz nach dem Start geriet er aber in Turbulenzen, woraufhin der Gleitschirm zusammenklappte. Der Deutsche stürzte in weiterer Folge aus einer Höhe von etwa 15 Meter zu Boden und wurde verletzt, wie die Polizei nun berichtet. Er wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht.