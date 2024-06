Motorradunfall: Schwerverletzter blieb in Wiese liegen

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 06:08 / ©ARA Flugrettung

Der Motorradfahrer war gegen 16 Uhr auf der L 409 unweit des Tierparks Herberstein unterwegs, als er am Ausgang einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann stürzte anschließend auf eine Wiese und blieb dort liegen.

Mann schwer verletzt

Der 35-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 16 den Verletzten in das LKH Oberwart. Am Motorrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.