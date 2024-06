Überholmanöver misslang: Mehrere Verletzte bei Frontalcrash

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 06:22 / ©BMI

Am 16. Juni 2024 lenkte ein 51-jähriger Deutscher sein Auto auf der Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Musau in Fahrtrichtung Füssen. Eine 85-jährige Österreicherin lenkte ihr Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und den Angaben von Zeugen dürften beide Lenker zum Überholen angesetzt haben, wobei es zu einem Frontalzusammenstoß kam.

Frau im Fahrzeug eingeklemmt

Das Fahrzeug des Deutschen kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Pkw der Österreicherin blieb Abseits der Straße liegen. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Pkw mit Wohnanhänger wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls touchiert und in den Straßengraben abgedrängt. Ein weiterer Pkw wurde beim Unfall durch weggeschleuderte Fahrzeugteile beschädigt.

Drei Personen verletzt

Die Österreicherin erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kempten geflogen. Die Rettung lieferte den Deutschen in das Krankenhaus Füssen ein. Eine Mitfahrerin im Wohnwagengespann wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Reutte gebracht.

Fernpassstraße nach Unfall gesperrt

An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Fernpassstraße musste für drei Stunden komplett gesperrt werden. Im Einsatz standen die zwei Rettungshubschrauber, die Rettung, die Feuerwehren Reutte, Vils und Musau sowie die Polizei.