Romantik pur: „Ironman Kärnten“ endet für Athleten mit Heiratsantrag

Gestern hat der „Ironman Kärnten“ zum bereits 25. Mal stattgefunden, die letzten Athleten sind in der Nacht ins Ziel gekommen. Schon deutlich früher, nämlich gestern Nachmittag hat ein Zuschauer für Romantik pur im Zielbereich gesorgt. Vor hunderten Menschen und mindestens einer Kamera, die das gefilmt hat, hat er dabei seiner Lebensgefährtin, die in Athleten-Montur mit dem Rücken zur Kamera da stand, einen Heiratsantrag gemacht. Wie in sozialen Medien zu sehen, hat sie ihn nicht lange zappeln lassen und „Ja“ gesagt.

Weiterer Heiratsantrag in der Nacht auf Montag

Dem nicht genug, hat es am Abend bzw. in der Nacht auf den heutigen Montag, 17. Juni, einen weiteren Heiratsantrag im Rahmen des „Ironman Kärnten“ gegeben. Auch hier hat es ein Video in die sozialen Medien geschafft, hier wiederum war der Mann jener, der den Ironman beendet hat. Auch in diesem Fall dürfte die Frau, der Reaktion zufolge, wohl „Ja“ gesagt haben.

©xnina_ma | Ein Finisher hat seiner Lebensgefährtin nach dem „Ironman Kärnten“ einen Antrag gemacht

Heiratsanträge auch bei Starnacht und Fußballspiel

Generell sind größere Events in Kärnten regelmäßig auch Orte, wo Heiratsanträge in der Öffentlichkeit gemacht werden. So hat etwa bei der „Starnacht am Wörthersee“ vor zwei Jahren ein Mann für tränenreiche Szenen gesorgt, als er seiner Lebensgefährtin einen Heiratsantrag vor zahlreichen Zuschauern machte. Auch bei einem Spiel der Klagenfurter Austria im Wörthersee-Stadion gegen Rapid Wien hat vor etwa drei Monaten eine Frau ihrem Lebensgefährten vor knapp 8.000 Zuschauern einen Antrag gemacht.

