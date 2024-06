Gewessler-Vorstoß: Das hält Kärntens Politik vom Renaturierungsgesetz

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am gestrigen Sonntag, den 17. Juni, medienwirksam bekanntgegeben, dass sie beim Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg für das EU-Renaturierungsgesetz stimmen wird. „Jetzt zu zögern, geht sich mit meinem Gewissen nicht aus“, sagte Gewessler in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Wien. Ob es am heutigen Montag, den 17. Juni, aber überhaupt zu einer Abstimmung komme, sei noch unklar. Nun hat sich auch Kärntens Politik zu diesem Vorstoß der Grünen-Politikerin geäußert.

Grüne: „Enorm wichtiger Schritt“

„Österreich steht hinter dem EU-Renaturierungsgesetz – ein enorm wichtiger Schritt für die Rettung unserer Natur und ein gesundes und glückliches Leben zukünftiger Generationen“, meint Nationalratsabgeordnete und Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer. Sie bezeichnet das Renaturierungsgesetz als „wichtigstes Naturschutzgesetz in der EU“. Gewessler würde „Entschlossenheit und Mut für den Erhalt unserer Naturschätze und vielfältigen Ökosysteme“ beweisen. Extremwetterereignisse der vergangenen Wochen unter anderem in der Steiermark und im Burgenland würden eines zeigen: „Wir müssen handeln“, so Voglauer.

© Bernhard Schindler Kärntens Grünen-Chefin Olga Voglauer bezeichnet das Renaturierungsgesetz als „wichtigstes Naturschutzgesetz in der EU“.

ÖVP: „Gewessler tritt geltendes Recht mit Füßen“

ÖVP-Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber ist weniger positiv gegenüber der Entscheidung Gewesslers gestimmt. „Stimmt sie im Rat dem Renaturierungsgesetz zu, zeigt sie nicht nur, welche Glaubwürdigkeit ihre Worte haben, sondern tritt auch geltendes Recht mit Füßen. Wer vorsätzlich Rechtsbruch begeht, sollte sich wirklich überlegen, ob er einer Bundesregierung angehören will und sollte“, so Gruber. Für Kärnten habe „dieses neue Bürokratiemonster gravierende Nachteile“. Gruber selbst bleibe beim „entschiedenen Nein zum Renaturierungsgesetz, wie es auch die Landeshauptleute, Agrar- und Naturschutzreferenten eindeutig und bindend entschieden haben“.

©Kärntner Volkspartei / Helge Bauer Kärntens ÖVP-Chef Martin Gruber hält vom EU-Renaturierungsgesetz recht wenig.

FPÖ: „Anschlag auf unsere Kärntner Bauern“

Auch Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer ist sieht die geplante Zustimmung Gewesslers nicht positiv. Das sei „ein weiterer Anschlag auf unsere Kärntner Bauern“. Die Verantwortung in Kärnten sieht Angerer jedenfalls auch bei SPÖ und ÖVP. Letztere hätte in der letzten Landtagssitzung die FPÖ-Initiative „Kärntner-Nein zum EU-Renaturierungsgesetz“ nämlich abgelehnt. Angerer bezeichnet das Gesetz ebenfalls als „Bürokratiemonster“.

©FPÖ Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer sieht die geplante Zustimmung als „Anschlag auf unsere Kärntner Bauern“.

Team Kärnten: „Teure Überregulierung“

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer und Team Kärnten-Landwirtschaftssprecher Josef Smrtnik lehnen das Renaturierungsgesetz ebenfalls „entschieden ab“. Vor allem für die heimische Land- und Forstwirtschaft würden sich dadurch „massiv negative Auswirkungen“ ergeben, ist sich Köfer sicher. „Es muss weiterhin die Entscheidungskompetenz Kärntens bleiben, welche Flächen, Gewässer und Wälder wo und in welchem Zeitraum renaturiert werden“, so auch Smrtnik, der die Renaturierungspläne der EU als „eine teure Überregulierung“ sieht.