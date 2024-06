Falsch abgebogen: Crash fordert fünf Verletzte

Am 16. Juni 2024 kam es kurz vor 17.00 Uhr auf der B311, im Gemeindegebiet von St.Veit, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 31-jährige einheimische PKW-Lenkerin fuhr auf der B 311 in Fahrtrichtung St. Johann und wollte, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und trotz eines Linksabbiegeverbotes, in einen Parkplatz einfahren. Sie wurde dabei von einem 46-jährigen einheimischen PKW-Lenker, welcher den Abbiegevorgang der PKW-Lenkerin nicht als solchen erkannte, links überholt wodurch es in weiterer Folge zu einem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden PKW-Lenker, sowie die Insassen des 46-Jährigen (Lebensgefährtin und 2 Kinder) unbestimmten Grades verletzt. Alle Verletzten wurden von der Rettung in das Klinikum Schwarzach eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Die Aufräumarbeiten wurden durch die FF St. Veit (4FZG / 34 Kräfte) durchgeführt. Die B311 war aufgrund des Verkehrsunfalles ca. 40 Minuten gesperrt.