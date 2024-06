Hunderte werden am 6. Juli im Wörthersee wieder „schwimmen statt baden“

Am 6. Juli wird im Wörthersee wieder geschwommen statt gebadet.

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 08:50

Rund 5.000 Teilnehmer zählt die Veranstaltung bisher. „Am 6. Juli führen wir die „Schwimmen statt Baden“-Veranstaltung zum 14. Mal durch, jedes Mal treffen wir bereits alte Bekannte und doch immer mehr neue Schwimmfreunde. Wann hat man auch schon die Gelegenheit, abgesichert über den Wörthersee zu schwimmen“, lädt Kaiser ein.

„Wir wollen den See und das Wasser genießen“

Anmeldungen sind ab sofort möglich, um eine reibungslose Organisation zu garantieren ist die Teilnahme auf 600 Personen begrenzt. Auch die Wasserrettung begleitet die Schwimmerinnen und Schwimmer über die 1.200 Meter lange Distanz. „Die Distanz ist für die Dauerschwimmer bewältigbar, aber sie ist auch nicht ohne, keinesfalls ist die Strecke zu unterschätzen. Wir tun alles, damit die Teilnehmer sicher über den See kommen und ein großartiges Erlebnis haben“, betont Kaiser. Er rät, sich jedenfalls mit Schwimmhilfen auszustatten. „Wir wollen den See und das Wasser genießen – es ist kein Geschwindigkeitswettbewerb“, so der Landeshauptmann.

Kein Strandbad-Eintritt für Teilnehmer

Auch heuer wird der Start im Strandbad in Klagenfurt sein, wer sich für „Schwimmen statt Baden“ angemeldet hat, zahlt keinen Eintritt. Die Teilnehmer bekommen einen Registrierungs-Chip und ein Startsackerl. Auch die Wörthersee Schifffahrt ist mit dabei, sie transportiert die Teilnehmer mit zwei Schiffen vom Einstieg an der Schiffsanlegestelle Klagenfurt zur Startline Maiernigg-Schrottturm. Steht das Schiff still, geht’s über Leitern ins Wasser und der Startschuss fällt. Der Schwimmkorridor wird extra für die restliche Schifffahrt gesperrt, wenn die Schwimmbegeisterten ihr Ziel im Strandbad ansteuern.

So sieht das Programm aus

Ab 8.30 Uhr erfolgt das Aufwärmen für alle Teilnehmer und um 8.35 Uhr starten die mutigen Kinder. Um 8.45 gehen alle anderen Teilnehmer vom Strandbad zur Schiffsanlegestelle und zum Einstieg. Um 9.15 Uhr legen die Schiffe ab und um 9.30 Uhr geht’s ins Wasser. „Schwimmen statt Baden“ wird vom HSV Triathlon Kärnten, dem Land Kärnten, der Wasserrettung, der Wörthersee Schifffahrt, den Stadtwerken Klagenfurt und von der Tourismus Region Klagenfurt veranstaltet.