Landeshauptmann Kaiser: „Von dieser Vielfalt profitieren wir“

Landeshauptmann Peter Kaiser wird in der Regierungssitzung am 17. Juni den "Bericht über die Lage der slowenischen Volksgruppe in Kärnten" präsentieren.

Kaiser wird als zuständiger Volksgruppenreferent in der Regierungssitzung am heutigen Montag, den 17. Juni, den „Bericht über die Lage der slowenischen Volksgruppe in Kärnten“ präsentieren. Die Kärntner Landesverfassung sieht nämlich vor, dass jedes Jahr so ein Bericht erstellt und dem Kärntner Landtag vorgelegt wird. Zu finden ist der Bericht nach der Beschlussfassung durch die Landesregierung in deutscher und slowenischer Sprache auch hier online.

Slowenischsprachige Formulare wurden auf Gemeinden ausgeweitet

„2023 haben wir in Kärnten wieder viele Maßnahmen insbesondere zur Verwendung des Slowenischen als Amts- und Bildungssprache gesetzt“, geht Kaiser auf den Inhalt des Berichtes ein. So wurden zum Beispiel slowenischsprachige Formulare des Amtes der Kärntner Landesregierung auch auf Gemeinden ausgeweitet. Ebenso wurde die Verwendung slowenischer Sonderzeichen in den Registern überprüft. „Ein wichtiges und sichtbares Zeichen ist auch die neue Servicestelle für Angehörige der slowenischen Volksgruppe in der Landwirtschaftskammer Kärnten. Sie wurde mit Unterstützung des Volksgruppenbüros des Landes eingerichtet“, erklärt der Landeshauptmann.

„Bildung ist einer der wichtigsten Schlüssel“

„Um die Volksgruppensprache zu stärken und weiterzutragen, ist Bildung einer der wichtigsten Schlüssel“, so Kaiser weiter. Im Dialogforum habe man daher gemeinsam mit Bildungsminister Martin Polaschek die Einrichtung einer entsprechenden Arbeitsgruppe zur durchgängigen Sprachbildung von der Kinderbetreuung bis zur Matura bestehend aus Bund und Ländern beschlossen. „Diese zielt vor allem auf die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Elementarpädagogik. Es geht uns um die Steigerung der Sprachqualität im Schulbereich und um die Angebotserweiterungen an den Übergängen von Vor-, Volks- und Mittelschule“, erklärt Kaiser.