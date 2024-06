Meilenstein: Das CoSA in Graz freut sich über 100.000 Besucher

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 09:55 / © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Das CoSA bietet auf 1.200 m² zahlreiche Möglichkeiten für eine unterhaltsame Auseinandersetzung mit Technik und Naturwissenschaften. Im Zentrum der 13 Themenbereiche steht das unbeschwerte Erforschen von technischen und naturwissenschaftlichen Zusammenhängen und Phänomenen. Nachdem das CoSA kurz vor Beginn der Pandemie eröffnet wurde, war der regulär geplante Hands-on-Betrieb lange nicht oder nur eingeschränkt möglich. Umso mehr freuen sich die Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum, Marko Mele und Josef Schrammel, dass mittlerweile bereits 100.000 Wissbegierige das CoSA besucht haben: „Im Vordergrund des CoSA stehen immer das Mitmachen und Aktivwerden. Das CoSA fördert nicht nur das aktive Auseinandersetzen mit Themen wie Energie, Gesundheit und Mobilität, sondern auch Kreativität und die Zusammenarbeit in einem Team. Das Science Center steht für einfache Wissensvermittlung und Zugang für alle, denn auch hier ist der Eintritt für Jugendliche unter 19 Jahren gratis.“

Naturwissenschaft und Technik hautnah erleben

Das CoSA verfolgt das Ziel, die Hemmschwelle für komplexe naturwissenschaftliche und technische Themen zu verringern und Wissenschaft für die Jugendlichen erlebbar zu machen. Es motiviert seine Besucher, sich nachhaltig mit Naturwissenschaften und Technik zu beschäftigen. „Bei uns haben alle Neugierigen ab zwölf Jahren die Möglichkeit, Naturwissenschaft und Technik hautnah zu erleben und auszuprobieren. Das kommt gut an und darauf sind wir stolz. Besucher erwarten stets wechselnde Forschungsabenteuer, wie selbst auf Visite zu gehen und Patienten zu untersuchen, ein Auto zusammenzubauen oder mittels einer Augmented-Reality-Brille in einen Tempel längst vergangener Zeiten einzutauchen“, so die Leiterin des CoSA, Nikola Köhler-Kroath.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 10:08 Uhr aktualisiert