Wien hält Restmüllmenge konstant: Erfolg durch Mülltrennung

Heute, am Welttag der Müllabfuhr, zeigt sich Wien als Vorbild in Sachen Abfallmanagement. Trotz eines stetigen Bevölkerungswachstums bleibt die Menge an Restmüll in der Stadt nahezu konstant. Das Pro-Kopf-Müllaufkommen ist sogar gesunken, was laut der Stadt Wien auf erfolgreiche Mülltrennungs- und Abfallvermeidungsmaßnahmen zurückzuführen ist.

Mehr Einwohner, gleich viel Müll

Die Wiener Bevölkerung ist auf zwei Millionen angewachsen, doch die Menge an Restmüll bleibt bemerkenswert konstant. Die Stadt setzt auf Mülltrennung und eine verbesserte Kreislaufwirtschaft, was sichtbare Erfolge zeigt. Die MA 48, zuständig für die Abfallwirtschaft in Wien, berichtet, dass das Pro-Kopf-Müllaufkommen in den letzten 23 Jahren um mehr als 17 Prozent gesunken ist. Ein wichtiger Beitrag dazu ist die konsequente Mülltrennung. Seit Januar des Vorjahres können beispielsweise Plastik und Metall in die Gelbe Tonne geworfen werden, was zu einer 25-prozentigen Steigerung der gesammelten und wiederverwerteten Abfälle geführt hat.

Verbesserung der Kreislaufwirtschaft

Das Ziel der MA 48 ist es, die Kreislaufwirtschaft weiterhin zu verbessern und noch mehr aus dem Restmüll zu extrahieren, etwa Metalle und Phosphate aus Asche und Schlacke. Diese Maßnahmen schonen nicht nur die Umwelt, sondern gewinnen auch wertvolle Rohstoffe zurück. Unter den europäischen Hauptstädten belegt Wien bei der getrennten Sammlung den dritten Platz, übertroffen nur von Tallinn und Luxemburg. Insgesamt 18.000 gelbe Tonnen stehen in Wien zur Verfügung: 10.000 vor Wohnhäusern und 8.000 bei den Müllinseln der Stadt. Trotz der zunehmenden Nutzung dieser Tonnen plant die Stadt keine weiteren aufzustellen, da das Pfand für Dosen und Plastikflaschen ab 2025 den Müll in den gelben Tonnen reduzieren soll.

Engagement der jungen Generation

Laut einer Erhebung der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) trennen 85 Prozent der unter 30-Jährigen ihren Müll, wobei 44 Prozent dies immer tun und 41 Prozent es weitestgehend versuchen. Hindernisse sind vor allem das Fehlen von Entsorgungsmöglichkeiten in der Nähe und der Aufwand. Am häufigsten wird Papier getrennt (80 Prozent), gefolgt von Plastikflaschen (71 Prozent), Metalldosen (69 Prozent) und Glas (67 Prozent). Bei Kunststoffverpackungen gibt es noch Verbesserungspotenzial, da aktuell 50 Prozent diese getrennt vom Restmüll sammeln. Insgesamt sehen sich 77 Prozent der jungen Leute selbst in der Verantwortung für Mülltrennung, gefolgt von den Eltern und dem Partner oder der Partnerin. Dies zeigt das hohe Bewusstsein und Engagement der jungen Generation für Umweltschutz und nachhaltige Abfallwirtschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 10:22 Uhr aktualisiert