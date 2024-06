Hilferuf: Kärntens „Eat Together“-Lokale stehen vor dem Aus

In Klagenfurt in der Rosentaler Straße 40 und in Villach in der Drauparkstraße 2 sind die beiden „Eat Together“ derzeit beheimatet. Am heutigen Montag, den 17. Juni, wenden sie sich aber mit einem Hilferuf an die Bevölkerung Kärntens. Aus finanziellen Gründen sehe man sich nämlich dazu gezwungen, das Projekt einzustellen, erklärt man nun auf Facebook.

So könnte es weitergehen

„Die Idee, ein warmes Essen für jeden leistbar zu machen, ist dem „Together-Verein“ noch immer ein tiefes Bedürfnis. Leider sind wir nicht in der Lage, die dafür notwendigen Kosten zu decken, um dieses wichtige Angebot weiterführen zu können“, heißt es in dem Posting weiter. Öffentliche Förderungen würden zudem auf sich warten lassen. Daher hat man drei Möglichkeiten ausgearbeitet, wie es weitergehen könnte.

Das sind die Möglichkeiten:

Möglichkeit 1: Die Räumlichkeiten werden gekündigt und spätestens mit September geschlossen

Möglichkeit 2: Es werden Unterstützer und/oder Sponsoren gefunden, der dem Together Verein dabei hilft, die Fixkosten für die Räumlichkeiten zu decken. Dann könne man weiter kochen.

Möglichkeit 3: Jemand anderes übernimmt die Räumlichkeiten inklusive Einrichtung und kocht dort selbst bzw. führt das Projekt dort selbst weiter.

„Wir haben noch einen Funken Hoffnung“

Allerdings: „Sollten wir bis Ende Juni keine Lösung gefunden haben, müssen wir schweren Herzens die Schließung unserer beiden Eat Together Standorte in Villach und Klagenfurt in die Wege leiten“, heißt es seitens des Vereins. Man habe aber „noch einen Funken Hoffnung“, meint man abschließend.