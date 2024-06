Glück im Spiel: Wiener gewinnt 225.000 Euro

Am Sonntagabend hätte der Sechser nur aus den ungeraden Zahlen 3, 5, 23, 29, 33 und 45 bestanden. Allerdings hatte für die gestrige Ziehung niemand einen Tipp mit diesen „sechs Richtigen“ abgegeben, weder mit einem vom Computer generierten Quicktipp noch per selbst ausgefüllten Tippschein. Damit geht es bei der kommenden Ziehung am Mittwoch um einen Jackpot mit 1,4 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen einen Solo-Gewinn mit der Zusatzzahl 10. Hier fehlte lediglich die Zahl 3 auf den Lotto Sechser. Der Gewinn wurde in Wien als erster von neun Tipps auf einem Lotto Normalschein erzielt. Der Fünfer mit Zusatzzahl ist etwas mehr als 94.000 Euro wert.

LottoPlus und Joker

Auch die LottoPlus Ziehung endete ohne einen Sechser. Die Gewinnsumme aus dem Sechserrang wurde daher gemäß den Spielbedingungen auf die Fünfer aufgeteilt. Die 50 LottoPlus Fünfer gewinnen damit je 5.401,10 Euro. Bei der nächsten Ziehung werden für den LottoPlus Sechser 200.000 Euro erwartet. Beim Joker gab es gestern Abend ebenfalls einen Solo-Gewinn in Wien. Der oder die Gewinner:in hatte bei einem EuroMillionen Quicktipp das „Ja“ angekreuzt und gewann in der zweiten von zwei gespielten Runden damit nun mehr als 225.000 Euro.

Anpassung bei Lotto „6 aus 45“

Mit Beginn der Ziehung vom 17. Juli 2024 wird der Preis pro Tipp von Lotto „6 aus 45“ von 1,30 Euro auf 1,50 Euro angehoben. Mit der Erhöhung des Tippreises wird auch die Mindestgewinnsumme im 1. Rang von derzeit 1 Million Euro garantiert auf 1,2 Millionen Euro garantiert angehoben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produktes Lotto bleibt unverändert hoch, da die prozentuelle Gewinnausschüttung gleich bleibt. Es werden nach wie vor 48,8 Prozent des Umsatzes als Gewinne ausbezahlt. Damit erhöhen sich auch die durchschnittlichen Gewinnhöhen in den einzelnen Gewinnrängen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 11:15 Uhr aktualisiert