Bundeslehrlingswettbewerb: Grazerin holt sich in Kärnten den Sieg

Höchste Konzentration und Genauigkeit waren am Samstag beim Bundeslehrlingswettbewerb der Maler und Beschichtungstechniker in Bleiburg gefragt. Die 17 besten Nachwuchsfachkräfte aus ganz Österreich – darunter zwei aus Kärnten – traten gegeneinander an. Die Wettbewerbsarbeiten zeigten einmal mehr die Vielseitigkeit des Berufes. Leonie Ettl aus Graz überzeugte die Jury mit ihrer Kreativität und holte sich den Sieg.

Hohe Qualität beim Bundeslehrlingswettbewerb

Die Aufgabe der Lehrlinge war es, ein vorgegebenes Motiv in einer vorgegebenen Zeit möglichst kreativ zu gestalten. Eine Jury bewertete die Arbeiten anschließend nach verschiedenen Kriterien wie Gesamteindruck, Sauberkeit oder Farbharmonie. Besonderes Augenmerk wurde auf Genauigkeit und Technik gelegt. Landesinnungsmeister Alexander Trapp zeigte sich sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen: „Alle haben Nervenstärke sowie Gespür für Farben und Formen bewiesen. Die Arbeiten waren durchwegs von hoher Qualität. Für die Lehrlinge ist so ein Wettbewerb zudem eine gute Möglichkeit, das eigene Bewusstsein zu schärfen und die individuellen Leistungen zu vergleichen.“

©WKK | Martin Assam | Leonie Ettl überzeugte die Jury und holte sich den Sieg. ©WKK | Martin Assam | as sind die besten Maler:innen und Beschichtungstechniker:innen Österreichs: v.l.: Luca Lader (2. Platz), Leonie Ettl (1. Platz) und Laura Ober (3. Platz).

Beeindruckende Leistungen

Der erste Platz ging an Leonie Ettl für die Steiermark vom Malermeister Kahr in Graz. Den zweiten Platz holte sich Luca Ladler für Vorarlberg (Hannes Hagen in Lustenau). Der dritte Platz ging an Laura Ober für Salzburg (Gerhard Mühlbacher aus St. Martin am Tennengebirge). Für Kärnten waren Sarah Lorch von der Malerei Trapp in Klagenfurt (7. Platz) und Juliette Kristler von der Malerei Wieser in Hermagor (11. Platz) am Start. Von den Leistungen der Lehrlinge war auch WK-Präsident Jürgen Mandl sehr beeindruckt: „Veranstaltungen wie diese sind die ideale Gelegenheit, die Leistungen unserer zukünftigen Fachkräfte aufzuzeigen. Wir können stolz auf ihren Einsatz sein. Diese engagierten jungen Menschen sichern den Wirtschaftsstandort Kärnten für die Zukunft.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 11:12 Uhr aktualisiert