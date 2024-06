Größtes Kunstprojekt Villachs: Duo gibt Fußgängerbrücke neue Ansicht

Eine Woche lang wird die Fußgängerbrücke über die Drau nahe des Congress Centers Villach wegen eines Kunstprojekts gesperrt. Dabei wird das Künstlerduo „VIDEO.SCKRE“ der Nordseite der Brücke eine neue Ansicht geben. Flächenmäßig handelt es sich dabei um das größte Kunstprojekt der Draustadt dieses Jahr.

„Street-Art-Projekt wird Blick auf Villach völlig neu definieren“

„Allein durch seine prominente Lage mit der Drau, dem imposanten Mittagskogel im Hintergrund und begrenzt von den Draubermen, wird dieses Street-Art-Projekt den Blick auf Villach völlig neu definieren“, sagt Bürgermeister Günter Albel, der das Projekt initiiert hat. Auch die Maße beeindrucken. Die „Leinwand“, also die Brücke, ist 87 Meter lang und umfasst eine Fläche von 220 Quadratmetern. Wochenlang hat man dafür Street-Art-Künstler gesucht, die gewillt waren, sich dieser künstlerischen und handwerklichen Herausforderung anzunehmen.

Wie das Siegerduo bestimmt worden ist

Das Siegerduo ist schlussendlich aus 63 Entwürfen von 45 Künstlern bestimmt worden und kommt aus Linz. „Ihre Komposition bildet die Lebhaftigkeit der Drau und ihrer Umgebung ab, es wird die Vielfalt der Fauna und Flora zeigen und ich bin überzeugt, es wird ein fantastischer Blickfang“, so Albel.

Das sind die Künstler

Das Künstlerduo besteht aus Julia Heinisch, die Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität Wien sowie Bildhauerei an der Kunstuniversität Linz studiert hat und aus Frederic Sontag, der Bühnenmalerei studierte und derzeit an den Kammerspielen in München arbeitet. Gemeinsam besitzen sie ein Atelier in Linz und realisieren national und international Wand- und Kunstprojekte. In nur sechs Tagen soll das Kunstwerk fertiggestellt sein, wer genau hingeschaut hat, wird sie schon an der Brücke arbeiten gesehen haben.

