Mit Messer bedroht: Täterin (49) konnte festgenommen werden

Am Morgen des 15.06.2024 wurde eine 34-jährige Frau in Dornbirn von einer ihr unbekannten Frau mit einem Taschenmesser bedroht. Direkt nach der Drohung flüchtete die zunächst unbekannte Täterin. Aufgrund der genauen Personsbeschreibung konnte diese jedoch im Nahbereich des Tatorts durch die Polizei festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme trat die 49-jährige Beschuldigte mehrfach nach einem einschreitenden Polizeibeamten. Dieser wurde jedoch nicht verletzt. Bei der Beschuldigten konnten mehrere Klappmesser sowie Pfeffersprays und ein Beil sichergestellt werden. Die 49-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.