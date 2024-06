Motorradlenker bei Kollision mit Rehbock schwer verletzt

Gegen 19:45 Uhr war der Motorradlenker in Oberlaussa, auf der L715 von Oberösterreich kommend in Richtung Steiermark unterwegs, als plötzlich ein Rehbock über die Fahrbahn querte. Der 49-Jährige kollidierte mit dem Wild und kam in weiterer Folge zu Sturz.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Lenker des Motorrades erlitt schwere Verletzungen und wurde an der Unfallörtlichkeit durch den Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt. In weiterer Folge musste der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C-15 zur weiteren Behandlung in das Pyhrn – Eisenwurzen Klinikum in Steyr verbracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 11:23 Uhr aktualisiert