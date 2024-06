Vier Tote auf Österreichs Straßen – auch 15-jähriger Kärntner verstorben

Vier Personen sind in der Vorwoche auf Österreichs Straßen verstorben.

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 11:20 / ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels

Der Schock sitzt noch immer tief: Vergangenen Montagnachmittag, am 10. Juni, hat sich ein tragischer Unfall in Steuerberg (Kärnten) ereignet. Ein erst 15-jähriger Moped-Lenker ist frontal mit einem Klein-LKW zusammengekracht und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Nun hat das Innenministerium die Zahlen der Verkehrsopfer der vergangenen Woche veröffentlicht. Der 15-jährige Kärntner war dabei „nur“ einer von vier tödlich Verunglückten.

Deutlich weniger Verkehrstote bisher als in Vorjahren

Drei weitere Personen sind in der Vorwoche im Verkehr verstorben, wobei jeweils ein Verkehrstoter in Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark beklagt werden musste. Vom 1. Jänner bis 16. Juni hat es damit in Österreich vorläufig 115 Verkehrstote gegeben. Im Vergleich zu den Vorjahren sind das deutlich weniger, 2023 waren es 151 und 2022 waren es 167 Verkehrstote im selben Zeitraum.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 11:51 Uhr aktualisiert