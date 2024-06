Neuer Waldfriedhof in Wundschuh bei Graz eröffnet

Am Bild zu sehen ist die Eröffnung des paxnatura Waldfriedhofs Wundschuher See.

„Dieser Ort soll für alle Menschen, die sich mit der Natur verbunden fühlen, zu einem Ort des Kraft-Tankens und des Gedenkens werden“, sagt Maximilian Mayr Melnhof, Gründer und Eigentümer von paxnatura. „Unser Ziel war es von Beginn an, diese würdevolle Form der Beisetzung in ganz Österreich zugänglich zu machen. Die weitere Expansion unserer Flächen zeigt, dass die Naturbestattung ein etablierter Teil der Bestattungskultur geworden ist, wozu paxnatura maßgeblich beigetragen hat“, fügt Mayr Melnhof hinzu.

©KFM Marketing GesbR | Der paxnatura Förster hält monatlich eine geführte Flächenbesichtigung ab. ©KFM Marketing GesbR | Der Andachtsplatz am paxnatura Waldfriedhof Wundschuher See ermöglicht einen pietätvollen Abschied von geliebten Menschen.

Barbara Walch, Bürgermeisterin der Gemeinde Wundschuh: „Wir freuen uns über diese neue Bestattungsvariante in unserer Gemeinde als Ergänzung zu unserem Ortsfriedhof. Dass der Waldfriedhof pflegefreie Gräber mit sich bringt, sehen viele Menschen bestimmt als Vorteil. Die Fläche ist sehr gut als Waldfriedhof geeignet und schnell erreichbar. Direkt an der Landstraße befindet sich der Parkplatz, an dem der Eingang zum Bestattungswald liegt. Auch zwei Bushaltestellen mit Linien aus Graz und Werndorf kommend, finden sich fußläufig. Die Fläche ist eben und gut begehbar. Eingebettet in den Waldfriedhof liegt ein kleiner Teich, an den der Andachtsplatz angrenzt. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein Restaurant mit Blick auf die Fischteiche, sowie ein WC für die Besucher des paxnatura Waldfriedhofs“, sagt Bürgermeisterin Walch.

Ein Ort des Gedenkens im Einklang mit der Natur

Hinterbliebene können den Waldfriedhof im Rahmen eines Spaziergangs jederzeit besuchen und ihren Verstorbenen friedvoll gedenken. Der Andachtsplatz bietet die Möglichkeit von Trauerfeiern unter freiem Himmel. Der Waldfriedhof wird forstwirtschaftlich außer Nutzen gestellt. Die Pflege der rund drei Hektar Fläche übernehmen die paxnatura Förster. Im Bestattungswald kann zwischen verschiedenen Bäumen wie Eichen, Vogelkirsche, Weißbuche, Erle oder Kiefer gewählt werden. Jeder Mensch kann dort bestattet werden, unabhängig von Wohnort oder Konfession. Die Beisetzungen erfolgen immer gemeinsam mit einem von den Hinterbliebenen ausgewählten Bestatter und dem paxnatura Förster. Die Urnenbestattung kann an den Wurzeln eines Familienbaums oder eines Gemeinschaftsbaums erfolgen. Interessenten können bereits zu Lebzeiten vorsorgen und Ihren Ruheplatz auswählen. Somit müssen im Trauerfall die Angehörigen hierüber keine Entscheidung mehr treffen.

Die Natur übernimmt die Grabpflege

paxnatura ist ein Wegbereiter der Naturbestattung in Österreich und eröffnet mit dem Waldfriedhof Wundschuher See bereits seinen achten Standort. „Immer mehr Menschen wollen inmitten der Natur ihre letzte Ruhe finden und gleichzeitig ihren Familien Kosten und Pflegeaufwand ersparen. Die Naturbestattung ist eine schöne und nachhaltige Bestattungsform – der Wald bleibt weitestgehend unberührt, die Grabpflege übernimmt der beste aller Gärtner, die Natur“, sagt Karin Seewald, Geschäftsführerin von paxnatura. Neben der Grabpflege entfallen bei der Naturbestattung auch jegliche Grabfolgekosten. Der Waldfriedhof Wundschuher See kann übrigens jederzeit besichtigt werden. Einmal im Monat finden geführte Besichtigungen mit einem paxnatura Förster statt.