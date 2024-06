Italienisch-meisterhafte Klänge: Erlebe das Konzert in Millstatt

Das Kärntner Barockorchester, die Singakademie Kärnten und großartige Solistinnen

treten unter dem Titel „Italienisch-meisterhaft“ unter der musikalischen Gesamtleitung

von Michael Paumgarten in Millstatt auf und präsentieren sich mit einem virtuosen

Programm. Hier findest du Karteninformationen für die Veranstaltung.

Großes Hauptwerk: „Miserere“ von Tommaso Traettas

Als großes Hauptwerk wird Tommaso Traettas „Miserere“ in der Stiftskirche

erklingen, die der italienische Komponist für die Karwoche im Jahr 1767 schrieb. In

jenem Jahr wurde er zum Maestro del Coro des Ospedale dei Derelitti in Venedig

ernannt. Wie in den vier venezianischen Spitälern damals üblich, wurde das Werk für

Frauenchor und Soli, die von einem Streichorchester und Generalbass begleitet

wurden, komponiert. Das Miserere ist ein komplexes Werk, das sich in zwölf Teile

untergliedert und komplett in neapolitanischer Tradition steht. Außerdem wird das

„Te deum Laudamus“ von Antonio Sacchini Teil des Konzertabends sein, eine

geistliche Komposition für dreistimmigen Mädchenchor, Orchester und drei

Vokalsolistinnen. Abgerundet wird der italienische Konzertabend mit der „Sinfonia“

von Pasquale Anfossi und der „Sinfonia“ von Antonio Sacchini. Ein Konzertabend, der

ganz im Zeichen großer italienischer Meister steht.