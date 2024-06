Großartige Leistungen von Kärntner Leichtathleten bei Meisterschaft

In der U16 konnte Julia Novak (LAC Klagenfurt) als U14 Athletin in 13,67s über 80m mit persönlicher Bestleistung gewinnen. Ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung gab es im Hochsprung für Mersi Kifle Bekuretsion (KLC), die sich mit 1,46m den Titel holte.

Bei den Burschen konnte sich Christopher Georg Wurzer (LC Villach) mit 1,55m über Gold freuen. Matthias Altenberger (LAC Klagenfurt) setzte sich über 300m in einem spannenden Zielsprint gegen Sebastian Kofler (LC Villach) durch. Seine Zeit 38,92s. Als Draufgabe holte er sich noch mit persönlicher Bestleistung Gold im Speerwurf mit 33,19m.

Bei den Mädchen siegte Romina Joy Kury (LAC Klagenfurt) über 300m in 45,49s, was gleichzeitig persönliche Bestzeit bedeutet.

Erfreulich ist, dass in der jüngsten Meisterschaftsaltersklasse in den technischen Disziplinen ein leichter Teilnehmeranstieg zu bemerken ist.

Die schnellsten Sprinter/innen der U18 heißen Popee Pototschnig (VST LAAS) mit 13,42s und Leon Ivantschitsch (KLC) mit 12,16s PB über 100m.

Über zwei Goldmedaillen darf sich Valentin Liebhard (LC Villach) freuen. Mit persönlicher Bestleistung gewann er die 1500m in 4:22,50min und die 400m in 52,71s. Stark auch die Leistung von Ina Slamanig (KLC), die die Stadionrunde mit persönlicher Bestleistung in 61,59s bewältigte.

Die Siegerin im Hochsprung heißt Sonja Schustereder (LC Villach) mit einer Höhe von 1,49m. Auch für sie gab es im Speerwurf noch die Goldene als Draufgabe mit einer Weite von 43,20m.

Über die 100m Hürden holte sich Katarina Vukicevic (LC Villach) mit 18,19s und persönlicher Bestleistung Gold.

In der U20 sprintete Elisabeth Golger (KLC) in 12,97s über die 100m zu Gold. Ebenso über 400m in 58,05s mit Saisonbestleistung.

Stark die Leistung von Fabian Graßl (LC Villach) über 400m in 50,34s mit persönlicher Bestleistung.

Jana Obiltschnig (LAC Klagenfurt) übersprang 1,56m im Hochsprung mit persönlicher Bestleistung und scheiterte bei 1,60m nur hauchdünn.

Lilly Pleßnitzer (KLC) sprintete über 100m in der Klasse U23 in 12,84s zum Kärntner Meistertitel. Außerdem holte sie mit 57,22s über 400m Gold. Bei den Burschen dieser Klasse siegte Sebastian Mayer (LC Villach) in 52,43s.

Bei den Burschen holte Felix Grave (LAC Klagenfurt) über 1500m in 4:32,24m Gold.

In der Allgemeinen Klasse siegte über 100m Lukas Pullnig (KLC) mit 10,89s. Vereinskollegin Maja Kropiunik lief in 13,12s zu Gold und sicherte sich auch über 400m in 58,46s den Titel.

Zu erwähnen auch die Leistung von Georg Frank (LAC Klagenfurt), der den 800g Speer auf 40,18m schleuderte und sich mit der Weite Gold sicherte.

Komron Aminov (KLC) gewann die 400m in 51,95s mit persönlicher Bestleistung.

Am zweiten Tag gab es gleich drei Kärntner Mastersrekorde. So konnte Magdalena Kulnik (KLC) über 400m in 64,61s einen neuen KLV Rekord W45 aufstellen. Über 100m sprintete Richard Peterl (LAC Klagenfurt) erstmals unter 13s. Seine Zeit von 12,97s bedeutet Kärntner Rekord in der Klasse M55 und M60. Einen weiteren Rekord schaffte er im Rahmenbewerb Dreisprung. 8,59m bedeutet neuen KLV M60 Rekord.

Mit insgesamt 27 Goldmedaillen konnte der KLC diese Meisterschaftsstatistik vor dem LAC Klagenfurt mit 23 Goldmedaillen und dem LC Villach mit 20 Goldmedaillen für sich entscheiden.