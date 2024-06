Studie bestätigt: Kärntens Seen haben ausgezeichnete Wasserqualität

Eine Überprüfung der österreichischen Seen hat erneut bestätigt: Die Wasserqualität der heimischen Gewässer ist ausgezeichnet. Vor allem Kärnten steht im Bundesländervergleich gut da, denn hierzulande bekamen 100 Prozent der Badestellen die beste Wasserqualität bescheinigt (AGES). Kärnten kann generell auftrumpfen, hat man doch über 1.200 Seen und Gewässer. Derzeit haben die meisten der Kärntner Seen außerdem schon die 20 Grad-Marke geknackt. Bis Ende der Woche – für die ganze Woche ist bestes, sommerliches Wetter, mit sogar über 30 Grad prognostiziert – sollten die Wassertemperaturen um die 23 Grad erreichen.

Deshalb wird Wasserqualität in Kärntens Seen nicht negativ beeinflusst

Wie die Studien der AGES und auch jene der Europäischen Umweltagentur (EEA) zeigen, weisen die Kärntner Seen eine hervorragende Wasserqualität auf. Hierzu Gerhard Hohenwarter, Meteorologe bei der Geosphere Austria: „Durch eine gut ausgebaute Ringkanalisation wird gewährt, dass die Wasserqualität der Kärntner Seen nicht negativ beeinflusst wird. Des weiteren haben die Kärntner Seen einen regelmäßigen Zulauf an Frischwasser aus Niederschlag und Zuflüssen.“

Das „Mehr an Sonnenstunden“ ist entscheidend

Nicht nur die Wasserqualität ist ausgezeichnet, sondern auch die warmen Temperaturen laden den ganzen Sommer, bis weit in den Herbst hinein, zu einem Sprung ins Wasser ein. Warum sind die Kärntner Badeseen eigentlich so warm? Hohenwarter erklärt hierzu: „Keiner der großen Kärntner Seen wird von einem großen Bach durchströmt. Die Kärntner Seen werden für ihre Größe von relativ kleinen Flüssen und Bächen gespeist, vor allem werden sie von unterirdischen Quellen versorgt. Viele der Kärntner Seen sind nicht extrem tief, wodurch sich die Wassertemperatur schneller erwärmen kann. Im Sommerhalbjahr ist Kärnten aufgrund seiner geografischen Lage auf der Südseite der Alpen stärker vor Kaltlufteinbrüchen geschützt und es gibt über das Sommerhalbjahr verhältnismäßig weniger extrem kalte Nächte. Außerdem ist die direkte Sonneneinstrahlung sowie das Mehr an Sonnenstunden entscheidend.“