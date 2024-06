Alko-Lenker verursacht Crash: 29-Jähriger schwer verletzt

Der schwerverletzte 29-Jährige wurde mit der Rettung in das Landesklinikum Baden gebracht.

Der schwerverletzte 29-Jährige wurde mit der Rettung in das Landesklinikum Baden gebracht.

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 12:29 / ©wellphoto-stock.adobe.com

Am Sonntag, gegen 15.50 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden lenkte einen Kleintransporter auf der Mitterndorfer Straße und beabsichtigte, die Kreuzung Mitterndorfer Straße/B60 geradeaus zu überqueren. Dabei dürfte er das von rechts kommende Auto eines 29-jährigen Mannes aus dem Bezirk Bruck an der Leitha übersehen haben, der auf der B60 in Richtung Seibersdorf unterwegs war.

Alkotest ergab 1,4 Promille

Trotz Vollbremsung und Hupen des 29-Jährigen konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der 29-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden verbracht. Seine Mitfahrer im Alter von drei, sechs und 29 Jahren sowie der 33-jährige Kleintransportlenker blieben unverletzt. Ein beim 33-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der 33-jährige Lenker des Kleintransporters wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.