Motorradunfall in Wiener Neustadt: 23-Jähriger schwer verletzt

Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Wiener Neustadt fuhr am Samstag, gegen 13.30 Uhr, im Gemeindegebiet von Wiesmath auf der L149. Kurz nach einer leichten Kuppe in einer Linkskurve bei Straßenkilometer 4,9 kam der Lenker vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Das Motorrad stürzte daraufhin rund 30 Meter weit in ein angrenzendes Feld. Der 23-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.