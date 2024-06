Seniorin mit Baseballschläger bedroht: Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 13:18 / ©5 Minuten

Gestern Früh war eine 72-Jährige gerade mit ihrem Hund spazieren als ein ihr unbekannter Mann sie mit einem Baseballschläger mit dem Umbringen bedroht haben soll. Die Frau lief aus Angst vor dem Mann davon und ver- ständigte den Polizeinotruf. Aufgrund genauer Personsbeschreibung und dem raschen Einschreiten der Beamten, konnte der Mann, ein 27-Jähriger (StA.: Rumänien) in unmittelbarerer Nähe angehalten werden. Bei dem 27-Jährigen wurde in seiner mitgeführten Sporttasche ein Baseball- schläger vorgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige wurden wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Der 27-Jährige war in seiner Einvernahme nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.