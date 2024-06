Gratis Strandbad-Saisonkarten für Klagenfurter Familien

Diese Aktion fand bereits heute statt und wird nun am kommenden Donnerstag, 20. Juni, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr wiederholt. Die Karten bekommst du dann in der Volkshilfe Kärnten, Platzgasse 18 in Klagenfurt.

Aktion STW Strandbäder Saisonkarte

Die Volkshilfe Kärnten setzt sich dafür ein, dass Familien in Klagenfurt und Umgebung die Möglichkeit haben, an gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen und unvergessliche Momente zu erleben. „Deshalb freuen wir uns, unsere Aktion “ 𝐒𝐓𝐖 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐧𝐝𝐛ä𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧𝐤𝐚𝐫𝐭𝐞“ vorzustellen“, so Stephanie Kurath von der Volkshilfe 5 Minuten gegenüber.

So kommst du an die gratis Saisonkarten: Am Donnerstag, 20. Juni, zwischen 8 und 12 Uhr findet die Aktion in der Volkshilfe Kärnten statt, die Adresse lautet: Platzgasse 18, 9020 Klagenfurt. Mitzubringen sind: Meldezettel Einkommensnachweis aller im Haushalt lebenden Personen: Die Einkommensgrenze richtet sich nach der EU-Silc-Regelung: einfach bei der Volkshilfe anrufen und nachfragen Voraussetzung ist ein geringes Einkommen sowie Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben. Karten werden unter dem Prinzip „First come first serve“ ausgegeben.

©Volkshilfe Kärnten Die Formulare für die Saisonkarten warten nur darauf ausgefüllt zu werden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 14:30 Uhr aktualisiert