Das „Fest für alle“ in der Grazer Seifenfabrik war ein voller Erfolg

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 13:35 / ©Stadt Graz/Fischer

Wie in den Vorjahren stand dieses ganz im Zeichen des Dankes für die großartige gemeinnützige und ehrenamtliche Arbeit in Graz. Die Leiterin des Integrationsreferates, Kavita Sandhu, strahlte ob des großen Besucherandrangs: „Wir freuen uns, bereits zum dritten Mal das Fest ausrichten zu dürfen. Herzlichen Dank an alle Initiativen, Vereine und Organisationen, die gekommen sind, um heute die Fachwerkhalle mit Leben zu füllen. Uns als Integrationsreferat ist die Förderung eines harmonischen Miteinanders besonders wichtig. Das möchten wir hier heute schaffen: einen Begegnungsraum für Menschen und den Austausch mit Initiativen. Damit wollen wir den Zusammenhalt stärken und das Ehrenamt vor den Vorhang holen.“

©Stadt Graz/Fischer ©Stadt Graz/Fischer ©Stadt Graz/Fischer ©Stadt Graz/Fischer

Auch Bürgermeisterin Elke Kahr war voll des Lobes: „Vielen Dank an das Integrationsreferat für die Organisation dieses tollen Festes! Eine Gesellschaft kann nur funktionieren, indem man Menschen einschließt und nicht ausgrenzt – jedes Kind, jeden Jugendlichen, jeden älteren Menschen, egal woher jemand kommt. Das muss man als Politik vorleben, denn Solidarität sollte kein Schlagwort sein.“ Integrationsstadtrat Robert Krotzer ergänzte: „Graz hält zusammen – das ist die Botschaft, die wir hier senden möchten! In der täglichen Arbeit und mit den Initiativen, die hier vertreten sind, wollen wir gemeinsam an einer Kultur des Miteinanders arbeiten und dazu beitragen, dass Graz ein lebenswerter Ort für alle ist, unabhängig der Herkunft, ob Mann oder Frau und egal, welcher Religion man angehört. Ich wünsche euch allen ein schönes Fest und möchte nochmal meinen großen Dank dem Integrationsreferat aussprechenn, Kavita Sandhu, der Leiterin, und Alexandra Lambrecht, ohne deren Bemühen dieses Fest nicht stattfinden könnte.“ Auch die Vorsitzende des Migrant:innenbeirates, Irina Karamarković, war gekommen und betonte, dass man die Kulturen würdigen, aber auch die Verbindungen stärken müsse.

Buntes Rahmenprogramm

Die Eröffnungsworte wurden ergänzt mit den musikalischen Darbietungen von Vento Sul und des HIB.art.ensemble. Die Besucher nutzten anschließend die Gelegenheit, sich auf der „Straße der Vielfalt“ bei mehr als 90 Vereinen, Organisationen und Initiativen über das breite Angebot – von Gesundheit und Integration über Ehrenamt und Soziales bis hin zu Nachhaltigkeit und Menschenrechte – zu informieren, neue Leute kennenzulernen, sich auszutauschen und zu vernetzen oder einfach Zeit miteinander zu verbringen. Die musikalische Umrahmung bot Herwig Thelen & friends. Auch die jungen Gäste kamen mit FratzGraz und beim Ersten Grazer Zaubertheater voll auf ihre Rechnung, man konnte sich im Simultanschach versuchen und mit der Flösserei Floße basteln. Am Nachmittag gaben dann die Live-Bands Vento Sul, Old School Basterds, Ismael Barrios & Friends, Feschak Orkeztra und Listig Lustig den Ton an.

Verleihung des fee-Awards

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war der fee-Award. Eine vierköpfige Jury, bestehend aus Elisabeth Bachler (Teamleiterin Jugend am Werk), Barbara Gross (Präsidentin Volkshilfe Steiermark), Thomas Rajakovics (Sportamtsleiter der Stadt Graz) und Gemeinderätin Ulrike Taberhofer wählte aus 32 eingereichten ehrenamtlichen Projekten aus. Die drei Siegerprojekte waren jeweils mit 700 Euro dotiert und wurden mit der fee-Trophäe aus Holz ausgezeichnet. Die Gewinner:innen heuer waren: Verein Woman Life Freedom mit dem Projekt „Woman Life Freedom“ zur Förderung der Menschenrechte im Iran, Verein gemma! mit dem Projekt „gemeinsam für ein inklusives miteinander“ , MGH (Mehrgenerationenhaus) Waltendorf mit dem Projekt „Generationenwerkstatt“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 14:04 Uhr aktualisiert