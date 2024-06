Das sind die KPÖ-Kandidaten für die steirische Landtagswahl 2024

Die steirische Landtagswahl wirft ihre Schatten bereits voraus – auch bei der KPÖ. Die Kommunisten haben am Samstag bei der Landesparteikonferenz im Grazer Volkshaus ihre Landesliste gewählt und die inhaltlichen und organisatorischen Weichen gestellt.

Die Spitzenkandidatin: Claudia Klimt-Weithaler

Als Spitzenkandidatin der KPÖ geht zum vierten Mal Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler ins Rennen. Sie schwor die Partei auf die kommenden Monate ein, schlug die zentralen inhaltliche Pflöcke ein und betonte die Wichtigkeit dieser Landtagswahl: „Ob beim Wohnen, in der Pflege, im Gesundheitsbereich oder in der elementaren Bildung: Die KPÖ ist der soziale Antrieb in der Steiermark. Wir sind verlässlich für die Menschen da, die sonst keine Lobby haben.“ In ihrer Rede bei der Konferenz ging Klimt-Weithaler auch auf die Erfolge der letzten Jahre ein. Auch als kleine Fraktion habe die KPÖ viel erreichen können – seien es die Gehaltsverbesserungen für die Elementarpädagogen und die KAGes-Beschäftigten, die zweimalige Erhöhung der Wohnunterstützung, die steiermarkweite Einführung des Grazer Modells in der mobilen Pflege oder der Rückkauf der privaten Anteile an der Energie Steiermark.

©KPÖ-Bundespartei Klubobfrau und Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler bei der Landeskonferenz.

Gesundheitswesen im Fokus: Jakob Matscheko

Auf Platz 2 der KPÖ-Liste kandidiert der Leobener Historiker und Gemeinderat Jakob Matscheko. Er will im Landtag besonders gegen die Missstände im steirischen Pflege- und Gesundheitswesen kämpfen: „Bei uns in der Obersteiermark rächt sich der schwarz-rote Zusperr- und Einsparkurs bei den Spitälern jetzt schon bitter. Anstatt die bestehenden Krankenhäuser zu stärken und ins Personal zu investieren, widmet sich die Landesregierung lieber sündhaft teuren Prestigeprojekten wie dem Leitspital Liezen. Gegen diesen Unsinn braucht es im Landtag auch weiterhin eine starke Stimme.“

©KPÖ-Bundespartei Jakob Matschekos Herzensthema ist das Pflege- und Gesundheitssystem.

Für Umwelt- und Energiefragen: Miriam Herlicska

Auf Platz 3 folgt die Grazer Gemeinderätin und technische Angestellte Miriam Herlicska. Sie hat sich beruflich und politisch Umwelt- und Energiefragen verschrieben: „Mit einer Energie Steiermark, die wieder zu 100 Prozent in öffentlicher Hand ist, hat das Land alle Möglichkeiten, die Bevölkerung gut und günstig mit Strom, Gas und Fernwärme zu versorgen. Wir treten für eine am Gemeinwohl und der Versorgungssicherheit orientierte Energie Steiermark und leistbare Energiepreise ein.“

©KPÖ-Bundespartei Miriam Herlicska (l.) setzt ihren Schwerpunkt auf Umwelt- und Energiefragen.

Leistbares Wohnen als zentrales Thema: Alexander Melinz

Auf Platz 4 tritt Alexander Melinz an. Er will im Landtag Druck für leistbares Wohnen machen: „Die viel zu hohen Wohnkosten bringen immer mehr Menschen in gröbere finanzielle Bedrängnis. Auf einen echten Mietendeckel und eine eigene Landesförderschiene für leistbaren Gemeindewohnbau warten wir bis heute, auf eine Zweckbindung der Wohnbauförderung für den sozialen Wohnbau ebenso. Eine starke KPÖ ist das beste Mittel dafür, dass beim Wohnen endlich etwas weitergeht.“