Heute keine Pizzalieferung: KPÖ Graz zeigt sich solidarisch

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 16:00 / ©Lieferando

Bereits im März und Mai gab es Warnstreiks der Fahrradboten. Heute sowie am 21. und 25. Juni kommt es während der EM-Vorrundenspielen der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft neben Wien, Salzburg und Klagenfurt auch in Graz zu weiteren Streiks. Seit März gab es keine Fortschritte bei den Lohnverhandlungen. Das Angebot der Arbeitgeber liegt weiterhin bei 5,8 Prozent und damit weit unter der Inflation. Die Gewerkschaft fordert mindestens 8,7 Prozent.

„Dringender Handlungsbedarf“: KPÖ unterstützt Streikende

KPÖ-Gemeinderat Max Zirngast dazu: „Während die Botendienste seit der Pandemie an großer Bedeutung dazu gewonnen haben, sind die Arbeiterinnen und Arbeiter dieser Branche nach wie vor stark unterbezahlt. Dass die Maßnahmen der Beschäftigten nun kämpferischer werden zeigt, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt. Es ist völlig unverständlich, dass bei den Verhandlungen gar nichts weitergeht, seit der letzten Runde im Mai gibt es nicht einmal einen neuen Gesprächstermin. Die KPÖ hat sich von Anfang an mit den Ridern solidarisiert und steht auch weiterhin an ihrer Seite. Es braucht höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.“