McDonald’s Villach: Wann eröffnen die neuen Filialen?

In Villach am Hauptplatz wurde die McDonald's Filiale bereits Ende Jänner 2024 geschlossen.

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 16:05 / ©Montage Canva Pro/5 Minuten

Ende Jänner 2024 erlosch das gelbe „M“ am Villacher Hauptplatz. Dafür sollen jedoch zwei neue Standorte in der Draustadt entstehen. Doch wie sieht es derzeit mit den Neueröffnungen aus?

Heuer doch keine Neueröffnungen?

Im Interview mit 5 Minuten sagt Franchisenehmer Karl Jurak: „Es hat sich bisher leider noch nicht viel bei der Standortsuche getan. Heuer wird es höchstwahrscheinlich nichts mit den Neueröffnungen, aber mal sehen“. Derzeit gibt es in Villach nur den McDonald’s in der Maria-Gailerstraße. Zwei weitere sind in Planung.

Wo könnten die McDonald’s Filialen in Villach hinkommen?

“Am besten wäre ein McDonald’s im Westen Villachs, einer in der Mitte und eben der Standort im Osten, in der Maria-Gailer-Straße“, erklärte Jurak schon im Jänner. Bei diesen Wunschstandorten bleibt es derzeit auch. „Auch wenn die Eröffnungen heuer wahrscheinlich nichts werden, können wir zumindest hoffentlich in einiger Zeit sagen wo die Filialen hinkommen“, meint der Unternehmer abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 16:10 Uhr aktualisiert