Jugendliche wollen Tankstelle bestehlen: Situation eskalierte

Am 16. Juni 2024, gegen 19.30 Uhr, steckte ein 14-jähriger Ghanaer mit einer 16-jährigen Slowenin in einer Tankstelle in Mayrhofen mehrere Flaschen alkoholischer Getränke in einen Rucksack und versuchten den Tankstellenshop ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein Angestellter der Tankstelle sprach den 14-Jährigen auf den Diebstahl an und forderte ihn auf den Rucksack zu öffnen.

Handgemenge mit Angestellten

In der Folge wurde der Jugendliche gegenüber dem Angestellten handgreiflich und es kam zu einem kurzen Handgemenge, bevor der 14-Jährige und die 16-Jährige flüchteten. Im Zuge einer sofortigen Fahndung konnte beide von der Polizei angehalten werden. Sowohl der 14-Jährige als auch der Angestellte erlitten bei dem Vorfall nach bisherigen Ermittlungen leichte Verletzungen. Ein Alkotest mit dem Beschuldigten verlief positiv. Es folgen Anzeigen auf freiem Fuß.