Riverdays 2024: Action & Genuss auf der Mur

Bald ist es Zeit für die Riverdays – das „Murfestival der Grazer City“, wie die Veranstalter es bezeichnen. Von 21. bis 30. Juni wird der Fluss zum Zentrum verschiedener Sport- und Freizeitaktivitäten.

After-Work-Drinks & Brunch am Boot

Für Seetaugliche gibt’s am 21. und 22. Juni ein besonderes Schmankerl: Die Flösserei lädt zu entspannten After-Work-Drinks am Floß. Ein DJ begleitet den Feierabendausflug auf der Mur musikalisch. Los geht die Fahrt am Freitag und Samstag jeweils um 18 Uhr, den Teilnehmern wird jedoch geraten, sich eine halbe Stunde vor Abfahrt am Stadtstrand (Floßlände am Stadtstrand, Andersengasse 59, 8041 Graz) einzufinden. Ein Ticket für die Feierabend-Floßfahrt kostet 39 Euro und kann online gebucht werden. Am 23. und 30. Juni folgt mit dem Brunch am Boot ein Angebot für Frühstücksfreunde. Die Brunchboote starten jeweils um 11 Uhr, Treffpunkt ist wieder eine halbe Stunde vorher am Stadtstrand. Tickets um 39 Euro gibt es ebenfalls online.

Von Kajakfahren bis Rafting: Buntes Sportprogramm

Wer sportlich etwas Neues ausprobieren will, hat bei den Riverdays die Gelegenheit dazu: An vier Tagen finden beispielsweise Kajak-Grundkurse statt, in dem neben dem richtigen Ein- und Aussteigen und grundlegenden Techniken auch das richtige Verhalten in Notsituationen vermittelt wird. Um 39 Euro kann man bei der Einführung in den Kajaksport am 22., 23., 29. oder 30. Juni teilnehmen, Tickets gibt es online. Auch verschiedene Rafting-Kurse werden für Wagemutige angeboten. Wer es lieber etwas ruhiger angehen möchte, ist beim Stand-up-Paddle-Yoga besser aufgehoben: Am 22., 23., 29. und 30. Juni um jeweils 9.30 und 16.30 Uhr kann man seine Balance unter Beweis stellen und um 25 Euro SUP-Yoga! ausprobieren. Das gesamte Programm mit vielen weiteren Highlights findest du auf der Riverdays-Homepage.