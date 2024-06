Bergretter suchen neues Quartier: „Sind die einzige Nomaden-Ortsstelle“

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 16:52 / ©Bergrettung Klagenfurt

Dieses Mal brauchen Retter eure Hilfe: Denn die Bergrettung Klagenfurt musste nach sieben Jahren aus dem Geräteraum in der Landeswarnzentrale raus, bis dato verwendete Halle einem anderen Zweck zugeführt wird.

„Nur eine Übergangslösung“

Viele fleißige Hände und die tatkräftige Unterstützung verschiedenster Firmen machten es möglich, die ganze Übersiedelung, inklusive Errichtung der Überdachung, an einem Nachmittag zu bewältigen, erklärten die Bergretter in einem Posting. „Da unser „neues“ Quartier definitiv nur eine Übergangslösung sein kann, ist die größte (sowohl Mannschaft als auch Einsatzgebiet) Ortsstelle der Kärntner Bergrettung nun (wieder mal) auf Quartiersuche – es wäre schön, wenn die weltweit einzige „Nomaden-Ortsstelle“ nach über sieben Jahrzehnten endlich eine eigene, fixe Bleibe hätte“, heißt es weiter.

©Bergrettung Klagenfurt | An nur einem Nachmittag wurde übersiedelt ©Bergrettung Klagenfurt ©Bergrettung Klagenfurt ©Bergrettung Klagenfurt

In Klagenfurt wird gesucht:

Da das andere Quartier eben nur ein Provisorium ist, wird fleißig nach einer neuen Unterkunft gesucht. „Wir benötigen circa 300 Quadratmeter und eine Doppelgarage. Am besten in Viktring oder in der Klagenfurter Innenstadt“, erklärt Ortsstellenleiter Kurt Müller auf Anfrage von 5 Minuten. Du kennst einen passenden Ort für die Bergretter? Dann melde dich bei ihnen und hilf dabei, ein „Für-immer-Zuhause“ für sie zu finden.