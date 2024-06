Schon mehr als 500 Renaturierungs-Projekte in Niederösterreich umgesetzt

Die Renaturierung von Landschaften und Flussgebieten gewinnt in Niederösterreich immer mehr an Bedeutung. Bisher wurden über 500 Renaturierungsprojekte durchgeführt, die von verschiedenen staatlichen Ebenen finanziell unterstützt wurden. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf hebt hervor, dass mehr als 350 Millionen Euro in diese Maßnahmen investiert wurden, wobei auch EU-LIFE-Projekte eine wichtige Rolle spielen.

Auch die Donau findet ihren Weg zurück

Ein Drittel der rund 800 Hochwasserschutzprojekte in Niederösterreich beinhaltet auch Rückhalte- und Renaturierungsmaßnahmen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche kleinere Projekte zur Revitalisierung von Feuchtbiotopen und zur Wiederherstellung von Mooren. Beispiele für erfolgreiche Renaturierungsprojekte finden sich entlang der Donau, wie die Auenwildnis Wachau in Rossatz, am Mündungsbereich der Traisen und in den Marchauen im Marchfeld.

Viele Schutzgebiete in Niederösterreich

Niederösterreich verfügt zudem über ein umfangreiches Netzwerk an Schutzgebieten, darunter 74 Naturschutzgebiete, 36 Europaschutzgebiete und rund 1.300 Naturdenkmäler. Zusätzlich gibt es zwei Nationalparks, einen Biosphärenpark Wienerwald sowie das einzigartige Wildnisgebiet Dürrenstein, das zum UNESCO Weltnaturerbe erklärt wurde. Ein weiterer Nationalpark im Waldviertler Kampwald ist derzeit in Planung.