Sozialmarkt Villach siedelt: „Teuerung bringt mehr Kunden, leider“

Bald gibt es den Sozialmarkt in der Klagenfurterstraße in Villach nicht mehr. Der Grund? Es wird übersiedelt, und zwar in ein größeres Geschäft in der Ringmauergasse.

Sozialmarkt Villach zwei Tage geschlossen

Ab 25. Juni wird übersiedelt, das heißt der Sozialmarkt hat für Kunden vorübergehend zwei Tage geschlossen. Am Donnerstag, 27. Juni, wird aber bereits wieder aufgesperrt, dann in der Ringmauergasse 7. „Nach über zehn Jahren müssen wir den Standort wechseln, da wir ein größeres Geschäft brauchen. Die Teuerung bringt uns mehr Kunden, leider“, erzählt Theres Leber, die Geschäftsführerin der Sozialmärkte Kärnten, im Gespräch mit 5 Minuten.

„Merken einen enormen Kundenzulauf“

„Der Markt in der Klagenfurterstraße wurde leider zu klein. Wir merken vermehrt einen enormen Kundenzulauf“, sagt Leber. „Am schönsten wäre es immer noch, wenn es uns gar nicht geben müsste. Aber durch die Teuerungen haben so viele Menschen Probleme ihre Grundbedürfnisse, trotz eines geregelten Einkommens, zu decken“, meint sie abschließend.

Der Sozialmarkt in Villach: Ab 25. Juni ist das Geschäft in der Klagenfurterstraße geschlossen. Geöffnet wird dann der neue Sozialmarkt in der Ringmauergasse 7 für Kunden am 27. Juni. Eine offizielle Eröffnungsfeier gibt es dann am 4. Juli um 11 Uhr.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zu den Sozialmärkten Kärntens Wer darf im Sozialmarkt Kärnten einkaufen? EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Kärnten, Asylberechtigte mit Bestätigung des Landes Kärnten sowie Besitzer einer Klagenfurter Stadtkarte, die ein bestimmtes monatliches Netto-Einkommen nicht überschreiten. (SoMa Kärnten) Wie hoch darf mein Netto-EInkommen sein, dass ich im Sozialmarkt einkaufen kann? Einpersonenhaushalte bis 1.360 Euro

Zweipersonenhaushalte bis 1.880 Euro

Für jede weitere Person im Haushalt 310 Euro Familienbeihilfe, Pflegegeld und Alimente werden zum Einkommen nicht hinzugerechnet. Alimente werden als besondere Belastung vom Einkommen abgezogen. (SoMa Kärnten) Wie erhalte ich eine SoMa Kärnten Einkaufskarte? Die Einkaufskarte wird jeweils pro Haushalt ausgestellt. Du benötigst folgende Unterlagen:​ Personalausweis + aktuelles Foto

aktuelle Meldezettel aller im Haushalt lebenden Personen

Einkommensnachweise aller volljährigen Personen im Haushalt bzw. die Klagenfurter Stadtkarte Die Einkaufskarte erhältst du direkt im Geschäft. Die Einkaufskarte ist bei jedem Einkauf vorzulegen. Pro Woche ist ein Einkauf um insgesamt max. 50 Euro möglich. Mehr Informationen zu den Sozialmärkten Kärntens findest du auf deren Homepage.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 17:43 Uhr aktualisiert