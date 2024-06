Nach scharfem Lenkmanöver: Bus kollidiert mit LKW

Am Montag gegen acht Uhr früh fuhr ein deutscher Linienbus auf der L9 von Möggers Richtung Hohenweiler. Im Bus befanden sich 20 Fahrgäste. In einer Kurve lenkte die Buslenkerin laut Angaben der Beteiligten zu scharf nach links, weshalb der Bus den auf der Gegenfahrbahn stehenden LKW seitlich touchierte. Dabei wurde die Verglasung des Linienbusses linksseitig stark beschädigt. Am LKW entstand ebenfalls ein größerer Sachschaden. Durch die herabfallenden Glassplitter wurde ein Fahrgast des Busses am rechten Auge verletzt. Ein Alkovortest verlief negativ. Wegen des Unfalls war die L9 für ca. 45 Minuten gesperrt.