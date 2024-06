Mutmaßliche E-Scooter-Diebin mit Handy-App gefasst

Zwischen 8. und 17. Juni 2024 brach ein vorerst unbekannter Täter in ein Kellerabteil in Innsbruck ein und stahl daraus zwei E-Scooter. Einer der Scooter konnte per App in Innsbruck geortet werden. Im Zuge einer Fahndung wurde eine 31-jährige Slowakin mit dem E-Scooter angetroffen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die nicht geständige Frau wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.