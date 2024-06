Sommerfest: Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach wurde gefeiert

Herausragende Leistungen des vergangenen Jahres wurden ausgezeichnet, Mitarbeiterinnen geehrt und die Jugendgruppe für ihre Top-Platzierungen beim Landesjugendbewerb gefeiert. Nachdem das Sommerfest im Vorjahr großen Anklang gefunden hatte, entschied Bezirksgeschäftsführer Aldo Striecher das Erfolgsformat fortzuführen. Im Beisein von Bezirksstellenleiter Ernst Meixner, Bezirksrettungskommandant Roman Wonisch und Bürgermeister der Stadtgemeinde Voitsberg Bernd Osprian wurden die Ehrungen vorgenommen. Adi M. umrahmte das Programm musikalisch bis in die späten Abendstunden und lud zum Tanzen ein.

Besondere Ehrungen

Von Beförderungen über die Verleihung von Stundenspangen für ehrenamtlich geleistete Stunden bis hin zu Verdienstmedaillen für besondere Leistungen in der Organisation wurden zahlreiche Mitarbeiter auf die Bühne gebeten. Ein besonderes Highlight war die Ehrung von Fabiano, der am selben Tag in Wien den DDr. Lauda Preis von den Präsidenten des Österreichischen Roten Kreuzes und des Landesverbandes Steiermark erhielt. Er hatte im Vorjahr durch vorbildliche Erste Hilfe seinem Vater das Leben gerettet und ist mittlerweile Mitglied des Jugendrotkreuzes.

Jugendrotkreuz: Zweiter, vierter und 15. Platz beim Landesjugendbewerb in Erster Hilfe

Das Sommerfest rückte auch das Jugendrotkreuz in den Mittelpunkt. Vor genau einer Woche erreichten die Jugendlichen beim Landesjugendbewerb in Erster Hilfe in Bruck großartige Platzierungen. Eine Vielzahl an Jugendlichen nahm gemeinsam mit Bezirksjugendreferentin Jacqueline Reicher und dem Jugendgruppenleiter:innenteam die Urkunden entgegen. „Wir sind besonders stolz auf unsere Jugend“, betonte Aldo Striccher in seiner Rede und bedankte sich bei den Jugendgruppenleiter:innen für ihr Engagement. Auch Roman Wonisch zeigte sich beeindruckt: „Wir sehen eine großartige Entwicklung unserer Jugendlichen, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich – darauf bin ich besonders stolz”.

Geselliges Ambiente und gute Stimmung

Das Sommerfest bot den Mitarbeitern und ihren Familien ein geselliges Ambiente und gute Stimmung, untermalt von Livemusik. Bis in die späten Abendstunden gab es zwanglose Gespräche und eine hervorragende Atmosphäre. „Wir möchten uns bei allen Mitarbeitern für ihr Engagement im Zeichen des Roten Kreuzes bedanken“, so Bezirksstellenleiter Ernst Meixner. Die Veranstaltung war erneut ein voller Erfolg.