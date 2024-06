Betrunkener Floriani verursacht Unfall und flieht mit Feuerwehrauto

Veröffentlicht am 17. Juni 2024, 18:11 / ©Markus/ #17540152/stock.adobe.com

Ein zu diesem Zeitpunkt aktives Mitglied einer Feuerwehr nahm bereits in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni unbefugt ein Feuerwehrfahrzeug in Gebrauch. Der stark alkoholisierte 20-jährige Lenker verursachte zuerst in Schnepfau einen Sachschadenunfall, indem er einen abgestellten Anhänger anfuhr. Anschließend floh er von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt bis Dornbirn fort, wobei er dabei mehrmals das Blaulicht verwendete. Beim Conrad Sohm stellte er das Fahrzeug kurzfristig ab.

Feuerwehrfahrzeug schwer beschädigt

Ein aufmerksamer Taxilenker verständigte die Polizei über das stark beschädigte Feuerwehrfahrzeug. Im Zuge der anschließenden Kontrolle konnte der Lenker sowie ein 25-jähriger Beifahrer angetroffen werden. Der Lenker wurde auf freien Fuß angezeigt und wird wegen unbefugtem Gebrauch von Fahrzeugen, Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr und mehrerer verwaltungsrechtlicher Übertretungen belangt.