Gemeinsam in Leonhard: Neuer Stadtteiltreff im Herz-Jesu-Viertel

Am 14. Juni ging die erste Runde des neuen Stadtteiltreffs Leonhard im Herz-Jesu-Viertel über die Bühne. Hierbei handelt es sich um ein gemütliches Beisammensein, das unter dem Motto „Zusammenkommen, austauschen, mitmachen, Ideen einbringen und Nachbarschaft leben“ jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr stattfindet. Neben Bezirksbewohnern sind auch alle interessierten Grazer herzlich willkommen.

Gelungene Eröffnungsfeier

Neben Bürgermeisterin Elke Kahr und ihrer Stellvertreterin Judith Schwenter waren zur Eröffnungsfeier auch Vertreter aus dem dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung sowie zahlreiche Bezirksbewohner gekommen, um dem Team rund um Alena Strauss und Katharina Jetschgo vom Trägerverein Jukus zum dem gelungenen Projekt zu gratulieren. Die Räumlichkeiten füllen sich bereits mit Leben: So schmücken Bilder einer Künstlerin aus dem Bezirk die Wände, es gibt ein offenes Bücherregel zur freien Entnahme, Kinder sind aufgefordert, ihr Leonhard zu malen und vieles andere mehr. „Der neueste Standort der Jukus-Stadtteilarbeit ist ein Ort, der Begegnung schaffen und Austausch fördern soll“, freute sich Strauss über das große Interesse am neuen Stadtteiltreff.

Beisammensein ohne Konsumzwang

Bürgermeisterin Kahr, die aus ihrem Wohnressort die Stadtteilarbeit fördert, lobte das Engagement des Vereins Jukus, der vor allem in der Mariengasse in Lend eine große Einrichtung für die Vernetzung der Bezirksbewohner geschaffen hat: „Wir wollen in allen Bezirken Räumlichkeiten schaffen, wo die Menschen ohne Konsumzwang zusammenkommen, ein offenes Ohr finden und ihre Probleme ansprechen können. Dazu braucht es ein Team, das da ist, die Leute begleitet und unterstützt, so wie ihr das macht. Großen Dank dafür!“