Klimabonus: Deswegen bekommst du jetzt einen Brief vom Bundesministerium

Ein Brief des Bundesministeriums flattert aktuell in österreichische Haushalte

Ein Brief des Bundesministeriums flattert aktuell in österreichische Haushalte

Nanu? Warum flattern nun Briefe vom Bundesministerium für Klimaschutz in viele österreichische Postkästen? Es geht darin um den Klimabonus.

Klimabonus Informationen

Viele wundern sich wahrscheinlich über die Post des BM (Bundesministerium). So hatten heute auch einige Kärntner und Steirer den Brief im Postkasten. In dem Schreiben geht es um Informationen rundum den Klimabonus. „Der Klimabonus wird entweder direkt aufs Konto überwiesen oder kommt als Gutschein per Post – zwischen Herbst 2024 und Frühjahr 2025. Und Sie müssen nichts dafür tun“, steht beispielsweise geschrieben. Weiters wird auch beschrieben, wie hoch der Bonus ausfällt, aber auch, dass er dieses Jahr zu versteuern ist.

Was hältst du vom Klimabonus? Finde ich super Ist unnötig Könnte höher ausfallen Jeder sollte gleich viel bekommen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Klimabonus 2024 nicht steuerfrei

Für 2024 gibt es wieder einen Klimabonus für alle, die in Österreich leben. Im Gegensatz zum Vorjahr ist dieser jedoch nicht für jeden steuerfrei. Grundsätzlich erhalten alle Anspruchsberechtigten, je nach Kategorie, die volle Summe des Klimabonus ausgezahlt. Ab einem steuerlichen Jahreseinkommen von mehr als 66.612 Euro fallen für den Klimabonus nun jedoch Steuern an. Das bedeutet, bei einem Brutto-Monatseinkommen von rund 4.758 Euro (14-mal) wird der Klimabonus zur Bemessungsgrundlage hinzugerechnet und mit Jahresende versteuert. Aufgrund der progressiven Steuerstruktur kann kein pauschaler Steuersatz angegeben werden, aber basierend auf dem Grenzsteuersatz liegen die Abgaben für den Klimabonus in dieser Einkommensgröße bei mindestens 48 Prozent.

©Leser So ein Brief flattert aktuell in viele Haushalte.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Klimabonus Wer hat Anspruch auf den Klimabonus 2024? Der Klimabonus ist eine Zahlung, die allen in Österreich lebenden Menschen zusteht. Jeder, der seinen Hauptwohnsitz im Anspruchsjahr für mindestens sechs Monate in Österreich hatte, unabhängig von Staatsbürgerschaft und Alter, erhält den Bonus. Nicht-österreichische Staatsbürger benötigen einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus Wann wird der Klimabonus 2024 ausbezahlt? Die Auszahlung des Klimabonus 2024 beginnt im Herbst und erstreckt sich bis zum Frühjahr2025. Was muss man für die Auszahlung des Klimabonus 2024 tun? Wer die Kontodaten auf FinanzOnline nach dem 1. Jänner 2021 aktualisiert hat, bekommt den Klimabonus direkt auf das Konto überwiesen. Andernfalls erhält man diesen als Gutschein. Um den Bonus auf das Konto zu erhalten, müssen die Kontodaten aktuell sein. Der Stichtag dafür ist der 10. Juli 2024 Wie hoch ist der Klimabonus 2024? Die Höhe des Bonus variiert zwischen 145 Euro und 290 Euro, abhängig von Hauptwohnsitz und der örtlichen Infrastruktur. Kinder erhalten die Hälfte, mobilitätseingeschränkte Personen immer den höchsten Betrag.S Staffelung für Klimabonus 2024 Die Höhe des Klimabonus hängt von der Region ab:

Kategorie 1: 145 Euro

Kategorie 2: 195 Euro

Kategorie 3: 245 Euro

Kategorie 4: 290 Euro

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2024 um 20:04 Uhr aktualisiert