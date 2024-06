Wettkampf der Helden: Feuerwehren zeigen ihr Können

Am Samstag, den 15. Juni 2024, versammelten sich 44 Feuerwehrmannschaften aus dem Bezirk Villach-Land in Feld am See zum jährlichen Bezirksleistungsbewerb. In den Kategorien Bronze, Silber und Mannschaftsleistungsbewerb beeindruckten die Teilnehmer mit ihrer Einsatzbereitschaft und ihrem Können.

Ein Treffen der Gemeinschaft

Die Veranstaltung war nicht nur ein Wettkampf, sondern auch ein Treffen der Gemeinschaft, in der Teamgeist und Fairness im Vordergrund standen. Rund 700 Zuschauer verfolgten gespannt die Wettbewerbe und unterstützten die Feuerwehren mit Begeisterung.

Hier die Sieger:

Besondere Anerkennung erhielten die Sieger: In der Kategorie Bronze A sicherte sich die Gruppe 5 der FF Töplitsch den ersten Platz, während die FF Puch mit ihrer Gruppe 3 in Bronze B triumphierte. Den ersten Platz in Silber A holte ebenfalls die FF Töplitsch Gruppe 5. Den Mannschaftsleistungsbewerb entschied die FF Puch für sich.