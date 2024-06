Auftaktspiel: Die Rot-Weiß-Roten treffen heute auf die Le Bleus

In der Fanmeile in Düsseldorf herrscht schon gute Stimmung.

Heute um 21 Uhr trifft das österreichische Nationalteam in Düsseldorf auf die Equipe Tricolore. Im Auftaktspiel muss die ÖFB-Auswahl gleich Vollgas geben – in der Gruppe D befinden sich neben Frankreich und Österreich auch die nicht zu unterschätzenden Polen sowie der starke Gegner Niederlande.

Österreich seit sieben Länderspielen ungeschlagen

Der zweifache Welt- und Europameister Frankreich, der aktuell auf Platz 2 der Weltrangliste rangiert, ist natürlich eine harte Nuss für die Rot-Weiß-Roten (Platz 25). Jedoch haben auch die Österreicher in letzter Zeit gezeigt, dass sie nicht zu unterschätzen sind: Das Testspiel gegen Serbien am 4. Juni gewann die Elf unter Ralf Rangnick mit 2:1, seit sieben Länderspielen sind sie ungeschlagen. Sogar gegen Deutschland konnten die Österreicher bei einem Freundschaftsspiel im November einen 2:0-Sieg einfahren, gegen die Türkei gewann man im März 6:1.

Wettquoten klar für Frankreich

Wettanbieter sehen die österreichische Nationalmannschaft mit einer Siegquote von 6,00 als klaren Außenseiter, während den Franzosen mit einer Gewinnquote von 1,55 gute Chancen auf einen Dreier eingeräumt werden. Selbst ein Unentschieden erscheint bei einer Quote von 4,20 als Herkulesaufgabe für unser Nationalteam. Die Hoffnung stirbt jedoch bekanntlich zuletzt. Immerhin haben die Les Bleus in der EM-Vorbereitung nicht von ihrer besten Seite gezeigt: Das letzte Testspiel gegen Kanada endete unentschieden mit 0:0. Außerdem wurde die französische Nationalelf kurz vor dem EM-Auftakt von einem Virus heimgesucht, der Teile der Mannschaft flachlegte (darunter auch Starstürmer Kylian Mbappe). Daumen drücken lohnt sich also jedenfalls.

Hochstimmung in Düsseldorf

In der Fanmeile in Düsseldorf wehen heute trotz des schwierigen Gegners viele rot-weiß-rote Fahnen. Die Stimmung unter den Österreichfans ist ausgelassen, wie uns einige Lesereinsendungen beweisen.

