LKW in Vollbrand führte zu Straßensperre auf der B87

Am 17. Juni 2024 gegen 14.15 Uhr lenkte ein 52-jähriger Kraftfahrer aus Villach einen Sattelzug beladen mit Schnittholz auf der Weißensee Straße in Richtung Weißensee. Im Gemeindegebiet von Weißensee im Bezirk Spittal an der Drau bemerkte der Lenker plötzlich ein lautes Geräusch sowie das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte. Er hielt den Sattelzug daher auf der Fahrbahn an.

Fahrzeug geriet in Vollbrand

Als der Lenker aus der Fahrerkabine ausstieg, bemerkte er sofort große Flammen aus dem Bereich unter der Fahrerkabine. Der Kraftfahrer und eine hinzugekommene LKW-Lenkerin versuchten sofort, die Flammen mittels Feuerlöschern zu bekämpfen, was jedoch erfolglos blieb: Das Sattelzugfahrzeug geriet in Vollbrand. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Am Zugfahrzeug entstand Totalschaden und am Sattelanhänger entstand erheblicher Sachschaden.

Langwierige Lösch- und Aufräumarbeiten

Während der Löscharbeiten war die Weißensee Straße B87 zwischen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch anschließend waren noch Aufräumarbeiten und die Fahrzeugbergung im Gange, wodurch es noch zu kurzen wechselseitigen Anhaltungen kam. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Greifenburg, Bruggen, Hauzendorf, Berg im Drautal, Radlach und Weißensee mit insgesamt 51 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen. Personen kamen keine zu Schaden.