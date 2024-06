Lenker stark alkoholisiert: Klein-LKW kollidierte mit Auto

Veröffentlicht am 18. Juni 2024, 06:15 / ©FF Kraig

Am 17. Juni 2024, gegen 23 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem voll besetzten PKW in Klagenfurt auf der Völkermarkter Straße Richtung stadtauswärts. Auf der Kreuzung mit der Afrtischstraße kam aus dieser ein 31-jähriger Klagenfurter mit einem Firmenfahrzeug, einem Klein-LKW. Dieser wollte die Völkermarkter Straße in gerader Richtung überqueren. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision im Kreuzungsbereich.

Lenker hatte keinen Führerschein

Der 31-jährige Klagenfurter wurde dabei leicht verletzt und nach Erstversorgung zur Abklärung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die fünf Insassen des vollbesetzten PKWs blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Lenker des Klein-LKW wies sich zunächst mit dem Führerschein seines Arbeitgebers aus. Erst auf Nachfrage gestand dieser, dass er nicht im Besitz einer Lenkberechtigung sei.

Mann stark alkoholisiert

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Mit beiden Fahrzeuglenkern wurde eine Alkomattest durchgeführt. Beim 31-jährigen Klagenfurter ergab dieser eine starke Alkoholisierung. Die beiden Fahrzeuge mussten vom Unfallort abgeschleppt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2024 um 06:20 Uhr aktualisiert